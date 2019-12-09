Гривна на межбанке снизилась до 23,72 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 14 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,72 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,68-23,70 UAH\/USD, затем котировки выросли до 23,72-23,74 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,71-23,73 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 14,43% с 27,72 UAH\/USD до 23,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.