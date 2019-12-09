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09 декабря 2019, понедельник, 16:49 271
Экономика 2019-12-09T19:00:04+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снизилась до 23,72 UAH/USD

Гривна на межбанке снизилась до 23,72 UAH/USD

Валерия Назаренко
курс гривны к доллару, курс доллара, Межбанковский валютный рынок, Курс доллара к гривне

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 14 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,68-23,70 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,72-23,74 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,71-23,73 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 14,43% с 27,72 UAH/USD до 23,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.


Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.

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