В начале недели доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 декабря на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,54 коп. до 23,5389 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 14,40 коп. до 25,9989 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,04 коп. до 26,4969 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,5389 23,8900 25,9989 26,4969 3,36 3,85 Максимальный 23,6600 24,2500 26,1700 27,0000 3,67 5,00 Минимальный 23,0000 23,7400 25,0000 26,2900 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну перед выходными еще на 15,41 коп.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.