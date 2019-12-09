Зеленський зустрінеться з Путіним віч-на-віч в Парижі

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко можуть узяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) як радники президента Володимира Зеленського.

Про це журналістам повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передають Українські Новини.

Він підтвердив, що перед самітом лідерів чотирьох держав президент України Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, а після - з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Президент Зеленський проведе дві двосторонні зустрічі: спочатку з президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Тоді буде зустріч у "нормандському форматі" чотирьох лідерів. Після зустрічі в "нормандському форматі" Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним", - повідомив заступник керівника Офісу.

З його слів, у делегації Зеленського в Парижі багато радників, які можуть залучатися до переговорів залежно від обговорюваної теми, в тому числі Оржель і Вітренко - до питань газу.

"Знаю, що є питання щодо газу. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. При необхідності вони будуть брати участь в обговоренні питання газу. У нас досить велика делегація. Члени делегації можуть залежно від питань, які будуть обговорюватися, змінюватися. Тобто радники можуть приходити в "нормандський формат" і допомагати президенту у вирішенні питань", - сказав Тимошенко.

Серед інших у делегації Зеленського як радників присутні голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил Руслан Хомчак.

Тимошенко додав, що зараз неможливо спрогнозувати тривалість майбутніх переговорів.

Також він зазначив, що для лідерів підготовлено варіант комюніке, однак конкректні результати будуть залежати безпосередньо від переговорів.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі, яка відбудеться після переговорів "четвірки".

Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".