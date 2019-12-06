Ізраїль направив Раді ноту протесту

Ізраїль після закриття дипломатичної місії в Україні через порушення домовленостей звернувся до Верховної Ради з проханням виключити зі списку пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році ті, які пов'язані з низкою членів націоналістичних організацій часів Другої світової війни.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства Ізраїлю, передають Українські Новини.

"Посольство Держави Ізраїль в Україні, у зв'язку з прийняттям постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році, направило ноту Верховній Раді України, в якій висловило протест проти включення до списку вшанування пособників нацистів. Посольство Держави Ізраїль в Україні вимагає переглянути включення суперечливих особистостей до списку людей, що будуть офіційно вшановані в Україні. Ми вважаємо, що вшанування тих, хто співпрацював з нацистським режимом, є зневагою до пам'яті 6 млн євреїв, знищених нацистським режимом", - сказано в ньому.

Ізраїль перерахував 10 осіб, проти вшанування пам'яті яких протестує.

"Ми рішуче протестуємо проти включення до списку численних посібників нацистів, серед яких, наприклад, Володимир Михайлович Кубійович (120 річниця з дня народження), відомий посібник нацистів, який представлений виключно як історик і картограф", - йдеться в ноті посольства.

Також у списку посольства перераховані особи, пов'язані з УПА (Василь Левкович, Василь Сидор, Василь Галаса, Ярослав Старух, Кирило Осьмак) та ОУН-м Андрій Мельник і Улас Самчук, однак імена багатьох із них вказані з помилками.

У списку Ізраїлю присутні Олександр Вишинський і Максим Желізний.

Швидше за все, мова йде про Олександра Вишнівського – полковника армії УНР, який під час Другої світової війни жив у Німеччині, і Максима Залізняка – керівника Коліївщини.

Щодо останнього у ноті посольства не пояснюється, яким чином людина, що померла у XVIII столітті, співпрацювала з нацистами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ізраїль шокувало рішення Львова оголосити 2019 роком Бандери.

У серпні прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вперше за 20 років відвідав Україну. На час візиту прем'єра Ізраїлю Україна зняла йому найдорожчий номер у найдорожчому готелі.

Тоді Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам у ході спілкування з Нетаньягу в Києві. Також Зеленський домовився з Нетаньягу вирішити проблему c відмовами українцям у в'їзді в Ізраїль. Крім того, Україна та Ізраїль домовилися вивчати мови: іврит в українських школах і ВУЗах та українську – в ізраїльських.