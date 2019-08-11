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11 серпня 2019, неділя, 16:17 17
Зовнішня політика 2019-08-11T17:30:01+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну для зустрічі з Зеленський

Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну для зустрічі з Зеленський

Біньямін Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i
Біньямін Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який хоче бути посередником у переговорах Путіна і Зеленського, відвідає Україну 18-19 серпня для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє ізраїльське видання JewishPress, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху збирається залишити Ізраїль з дводенним візитом в Україну на наступному тижні. Поїздка запланована на 18-19 серпня, стане першим візитом Нетаньяху в Київ (Київ) за останні 20 років", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Нетаньяху також стане першим світовим лідером, який зустрінеться з новим Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив Володимира Зеленського здійснити візит.

Раніше Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі. Від імені України угоду підписав перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, від імені Ізраїлю - міністр економіки Елі Коен.

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