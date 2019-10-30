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30 жовтня 2019, середа, 09:52 207
Зовнішня політика 2019-10-30T11:33:05+02:00
Українські Новини
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей

Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей

Ізраїль, Дипломатична місія
Ізраїль-Україна Фото: sem40.co.il
Ізраїль-Україна Фото: sem40.co.il

Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через рішення ізраїльського Міністерства фінансів. Про це повідомляється на сторінці місії Ізраїлю в Україні в Facebook у середу, 30 жовтня.

У зв'язку з рішенням Міністерства фінансів Ізраїлю про порушення домовленостей, узгоджених та підписаних 21 липня 2019 року, дипломатична місія в Україні припиняє свою роботу.

"Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені і підписані генеральним директором Міністерства фінансів 21 липня 2019 року, і застосувати односторонню процедуру, яка змінює протокол, який був протягом кількох десятиліть ми змушені закрити дипломатичну місію", - йдеться в заяві.

Дипломатичні представництва не будуть надавати консульські послуги, а також жоден громадянин не матиме права в'їхати на територію посольства або консульства.

"На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як прийняти вищевказаних заходів, оскільки життєвим інтересам держави Ізраїль завдано шкоди. Ми сподіваємося, що ця криза буде вирішено якомога швидше", - додали в представництві.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського. Раніше прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вперше за 20 років відвідав Україну для зустрічі з Зеленським.

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