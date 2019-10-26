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  • Прем'єру Ізраїлю на час візиту Україна зняла найдорожчий номер у найдорожчому готелі
26 жовтня 2019, субота, 14:42 19 Документ
Політика 2019-10-26T17:45:02+03:00
Українські Новини
Прем'єру Ізраїлю на час візиту Україна зняла найдорожчий номер у найдорожчому готелі

Прем'єру Ізраїлю на час візиту Україна зняла найдорожчий номер у найдорожчому готелі

Нетаньяху, готель, ДУС, Ізраїль, Держуправління справами, Україна-Ізраїль, офіційний візит, Державне управління справами, Біньямін Нетаньяху
Беньямін Нетаньягу і Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Беньямін Нетаньягу і Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Державне управління справами (ДУС) під час першого за 20 років на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю візиту Беньяміна Нетаньягу в Україну зняло для нього номер у 5-зірковому готелі InterContinental у Києві, вартістю більше 100 тис. гривень на добу.

Про це свідчить акт надання ТОВ "Готель менеджмент" готельних послуг ДУС при візиты Нетаньягу, передають Українські Новини.

"Готель менеджмент" - це один з найдорожчих у Києві готелів класу люкс InterContinental.

ДУС заплатило 101,6 тис. гривень за бронь у ньому з 18 на 19 серпня президентського номера.

Президентські апартаменти в InterContinental - це простора спальня, кухня і їдальня, окрема кімната для охорони (загальною площею 275 кв. м) з видом ыз вікон на історичну частину Києва, персональним ліфтом і цілодобовими послугами дворецького.

У відкритому доступі інформація про вартість цього ексклюзивного номеру не міститься.

Крім того, у зв'язку з офіційним візитом Нетаньягу з 18 по 20 серпня ДУС знімало в цьому готелі 5 номерів де-люкс загальною вартістю 58,9 тис. гривень за дві ночі.

Таким чином, один номер для членів делегації прем'єра Ізраїлю обійшовся Держуправлінню справами у 5 тис. гривень на добу.

Водночас, згідно з інформацією на сайті готелю, звичайна ціна такого номера складає 9 тис. гривень.

Нагадаємо, що в травні 2018 року Президенту Словенії Боруту Пахору в Україні зняли авторський люкс за 11,6 тис. гривень на добу в 5-зірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, а в листопаді 2017 року членам делегації Президента Мальти на державний візит Україна зняла номери категорії "стандарт" за 8,1 тис. гривень на добу в готелі Fairmont.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам у ході спілкування з Нетаньягу в Києві.

Також Зеленський домовився з Нетаньягу вирішити проблему c відмовами українцям у в'їзді в Ізраїль.

Крім того, Україна та Ізраїль домовилися вивчати мови: іврит в українських школах і ВУЗах та українську – в ізраїльських.

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