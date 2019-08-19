Україна та Ізраїль домовилися вивчати мови: іврит в українських школах і ВУЗах та українську мову – в ізраїльських

Україна та Ізраїль домовилися вивчати мови: іврит в українських школах і ВУЗах та українську мову – в ізраїльс

Україна та Ізраїль домовилися вивчати мови один одного. Фото: Comments.ua

Україна та Ізраїль домовилися вивчати мови один одного. Фото: Comments.ua

Україна та Ізраїль домовилися сприяти вивченню івриту в українських освітніх установах та української мови - в ізраїльських.

Відповідну угоду підписали посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон і посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко, передають Українські Новини.

Вони також підписали програму співробітництва у сфері освіти, культури, молоді і спорту між Кабінетом Міністрів і урядом Ізраїлю на 2019-2022 роки.

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофимцева підписала з ізраїльським послом меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Ізраїлю про співпрацю у сфері сільського господарства, а державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев - меморандум про взаєморозуміння між Мінекономіки та ізраїльським Міністерством юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, а тим часом дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль.

Нагадаємо, що це перший візит Біньяміна Нетаньяху в Київ за останні 20 років. Розпочався він о 10:30 - з офіційної зустрічі з українським президентом у Маріїнському палаці.