Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують

Президент Володимир Зеленський пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху ратифікувати угоду про виплату пенсій

Про це Нетаньяху написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я вдячний йому (Зеленському, - ред.) за рішення просувати в парламенті ратифікацію договору про виплату пенсій ізраїльтянам, вихідцям з України", - написав прем'єр Ізраїлю.

Дана угода була підписана ще в 2008 році.

Зазначимо, що Україна не платить пенсії мешканцям анексованого Криму і окупованих Луганської та Донецької областей, які проживають на цих підконтрольних територіях.

Як повідомляли Українські Новини, майже 70% українських пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.

Тим часом чисельність пенсіонерів в Україні скорочується, а в Луганській і Донецькій областях - зростає. Також найменше зросла пенсія у мешканців Закарпаття.