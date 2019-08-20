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20 серпня 2019, вівторок, 18:10 24
Зовнішня політика 2019-08-20T19:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують

Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують

Беньямін Нетаньяху і Володимир Зеленський. Фото: Benjamin Netanyahu/Facebook
Беньямін Нетаньяху і Володимир Зеленський. Фото: Benjamin Netanyahu/Facebook

Президент Володимир Зеленський пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху ратифікувати угоду про виплату пенсій колишнім українським пенсіонерам, інвалідам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які репатріювалися в Ізраїль після 24 серпня 1991 року.

Про це Нетаньяху написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я вдячний йому (Зеленському, - ред.) за рішення просувати в парламенті ратифікацію договору про виплату пенсій ізраїльтянам, вихідцям з України", - написав прем'єр Ізраїлю.

Дана угода була підписана ще в 2008 році.

Зазначимо, що Україна не платить пенсії мешканцям анексованого Криму і окупованих Луганської та Донецької областей, які проживають на цих підконтрольних територіях.

Як повідомляли Українські Новини, майже 70% українських пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.

Тим часом чисельність пенсіонерів в Україні скорочується, а в Луганській і Донецькій областях - зростає. Також найменше зросла пенсія у мешканців Закарпаття.

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