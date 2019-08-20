Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують

Президент Володимир Зеленський пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху ратифікувати угоду про виплату пенсій колишнім українським пенсіонерам, інвалідам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які репатріювалися в Ізраїль після 24 серпня 1991 року.\r\nПро це Нетаньяху написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Я вдячний йому (Зеленському, - ред.) за рішення просувати в парламенті ратифікацію договору про виплату пенсій ізраїльтянам, вихідцям з України", - написав прем'єр Ізраїлю.\r\nДана угода була підписана ще в 2008 році.\r\nЗазначимо, що Україна не платить пенсії мешканцям анексованого Криму і окупованих Луганської та Донецької областей, які проживають на цих підконтрольних територіях.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, майже 70% українських пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.\r\nТим часом чисельність пенсіонерів в Україні скорочується, а в Луганській і Донецькій областях - зростає. Також найменше зросла пенсія у мешканців Закарпаття.