Зеленський заявив, що домовився з Нетаньяху вирішити проблему відмов українцям у в'їзді в Ізраїль

Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заяви для ЗМІ після переговорів у Києві повідомив, що вони домовилися остаточно вирішити проблему з відмовами українцям у в'їзді в Ізраїль, передають Українські Новини.

"Останнім часом наші країни активно співпрацюють в міграційній сфері. Мова йде про численні відмови українцям у в'їзді в Ізраїль. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що громадяни обох країн повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Ізраїль домовилися почати роботу над розширенням зони вільної торгівлі на послуги.

Також Україна та Ізраїль домовилися сприяти вивченню івриту в українських освітніх установах та української мови - в ізраїльських.

Тим часом дружина Нетаньяху по дорозі у Київ, влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль.