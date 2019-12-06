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06 грудня 2019, пʼятниця, 11:33 36
Політика 2019-12-06T11:45:55+02:00
Українські Новини
"Довіра": у Раді з'явилася нова депутатська група

"Довіра": у Раді з'явилася нова депутатська група

Надежда Комендантова
Рада, Рада 9 скликання, депутатська група
Верховна Рада Скріншот телеканалу
Верховна Рада Скріншот телеканалу "Рада"

17 депутатів Верховної Ради, яка на сьогоднішній день пропрацювала 100 днів, сформували депутатську групу "Довіра".

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді України депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів", - сказав він.

Головою групи обрано позафракційний депутат парламенту Олег Кулініч, заступником голови - позафракційний депутат Валерій Лунченко.

Як повідомляли Українські Новини, Рада в п'ятницю розгляне питання дозволу подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.

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