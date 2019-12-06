Сегодня 100 дней работы Верховной Рады 9-го созыва

В то время, как согласно опросу треть украинцев считают, что Рада не доработает полный срок, Верховная Рада 9 созыва проработала уже 100 дней.

29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе (избранный в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За життя").

С этого момента депутаты начали выполнять свои обязанности.

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.

Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов. 28 августа избранные депутаты Рады 9-го созыва протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.