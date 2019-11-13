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13 ноября 2019, среда, 15:32 570
Верховная Рада и партии 2019-11-13T15:46:02+02:00
Українські Новини
Рада проголосовала за открытие рынка земли

Рада проголосовала за открытие рынка земли

Рынок земли, Рада 9 созыва, законопроект 2178, Открытие рынка земли
Верховная Рада. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Верховная Рада. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада намерена отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года.

За принятие законопроекта №2178-10 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, получать право собственности на земучастки сельхозназначения могут граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные общины и государство.

При этом вводится переходной период до 1 января 2024 года, когда юридические лица, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства или иностранное государство, не смогут приобретать в собственность сельхозземли государственной, коммунальной собственности, а также паевые земли.

Исключением будут земли, которые на момент вступления в силу закона уже есть в аренде, при условии, что такие юрлица были созданы не менее 3 лет до вступления в силу закона.

Кроме того, согласно этому документу, вводится ограничение по концентрации земель в пределах объединенной территориальной общины в 35%, в пределах области - 8%, в пределах страны - 0,5%.

Также предусматривается, что граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения земучастками государственной и коммунальной собственности, имеют право на выкуп таких участков с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких участков.

Как сообщали Українськi Новини, Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. 

Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли с 1 октября 2020 года.

Больше новостей о: Рынок земли Рада 9 созыва законопроект 2178 Открытие рынка земли

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