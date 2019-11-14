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14 ноября 2019, четверг, 17:07 50
Верховная Рада и партии 2019-11-14T17:11:30+02:00
Українські Новини
На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен

На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен

Расходы, Рада, зарплата депутатов, Госбюджет-2020

Верховная Рада утвердила смету расходов на деятельность парламента в сумме 2 007 430,7 тыс. гривен на 2020 год.

За принятие проекта постановления №2433 о финансовом обеспечении деятельности Рады проголосовали 272 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

На осуществление законотворческой деятельности Рады предлагается предусмотреть 1 053 383,1 тыс. гривен, из них на оплату труда и начисления на зарплату – 642 048,1 тыс. гривен, на использование товаров и услуг – 80 636, 7 тыс. гривен, в том числе расходы на командировки - 22 973,1 тыс. гривен.

На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Рады предусматривается 883 478,9 тыс. гривен.

В этом разделе на оплату труда и начисления по зарплате предусмотрено 756 225,0 тыс. гривен, а на использование товаров и услуг - 122 050,7 тыс. гривен, в том числе на расходы на командировки - 1 296,7 тыс. гривен.

На управление делами предлагается выделить 619 134,0 тыс. гривен, на автобазу - 96 733,7 тыс. гривен, на Институт законодательства - 20 581,9 тыс. гривен, на управление административными зданиями - 144 452,8 тыс. гривен, на столовую - 2 576,5 тыс. гривен.

Кроме того, на освещение деятельности Рады с помощью средств телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты "Голос України" предполагается выделить 46 521,4 тыс. гривен, из них на парламентский телеканал "Рада" - 30 936,7 тыс. гривен, а на "Голос України" - 15 584,7 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 14 ноября, Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. Ранее Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10.

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