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14 ноября 2019, четверг, 14:20 219
Верховная Рада и партии 2019-11-14T14:24:00+02:00
Українські Новини
Рада приняла госбюджет-2020

Рада приняла госбюджет-2020

Госбюджет-2020, Рада 9 созыва, Законопроект 2000
Голосование за бюджет. Скриншот: трансляция
Голосование за бюджет. Скриншот: трансляция

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год.

За принятие в целом законопроекта №2000 проголосовали 280 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен. Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.
Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен.

Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен. Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

В то же время Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

Как сообщали Українські Новини, в среду Рада в первом чтении проголосовала за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

А Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.

Также стало известно, кто из депутатов проголосовал за запуск рынка земли

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