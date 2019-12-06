Трудоустройство по электронным докуметам, "Охматдет" и бездомные: чем займется Рада в пятницу

В то время, как сегодня исполнилось 100 дней работы Верховной Рады 9-го созыва, парламент на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №2260 о разрешении подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

В частности, Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №2260 о разрешении подавать документы при приеме на работу в электронном виде, №2179 об упрощении процедуры отчетности о финоперациях для субъектов первичного финмониторинга и №2170 о наказании за несущественные нарушения при проверках непищевой продукции, а также законопроект №2505 о выделении средств для строительства диагностического центра в "Охматдете".

Во 2-м чтении указаны законопроекты №0932 о разрешении негосударственным организациям создавать учреждения для бездомных, №0933 об установлении оформления удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО по месту обращения, №0855 о беспрепятственном доступе Красного Креста к арестованным, в 1-м чтении - №2077 относительно деятельности молодежных спортивных организаций и №2296 об ограничении движения грузовиков в городах с населением более 250 тыс.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Верховная Рада обнародовала повестку на декабрь.

Рада перезагрузила Госбюро расследований: Зеленский должен назначить и.о. директора. По словам председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, в течение 5 дней со дня вступления закона в силу (документ вступает в силу на следующий день после его опубликования), Президент назначает исполняющего обязанности директора ГБР на срок до 3 месяцев.