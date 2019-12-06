Сьогодні 100 днів роботи Верховної Ради 9-го скликання

В той час, як згідно з опитуванням третина українців вважають, що Рада не допрацює повний термін, Верховна Рада 9 скликання пропрацювала вже 100 днів.

29 серпня депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе (обраний до парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя").

З цього моменту депутати почали виконувати свої обов'язки.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.

29 серпня Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів. 28 серпня обрані депутати Ради 9-го скликання протестували систему голосування "Рада-3" в парламенті без сенсорної кнопки.