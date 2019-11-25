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25 ноября 2019, понедельник, 19:41 26
Общество 2019-11-25T20:30:01+02:00
Українські Новини
Треть украинцев считают, что Рада не доработает полный срок, - опрос

Треть украинцев считают, что Рада не доработает полный срок, - опрос

Верховная Рада, Парламент, Соцопрос, Доверие, Досрочные выборы Рады, Демократические инициативы
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

43,5% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии считают, что Верховная Рада доработает весь надлежащий срок до ноября 2024 года, 32,9% - что состоятся досрочные выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 82% опрошенных считают, что сделали правильный выбор на внеочередных выборах в парламент, 4,9% - считают свой выбор неправильным, 13,1% - затруднились ответить.

66,7% респондентов не знают, кто был избран депутатом Верховной Рады в их мажоритарном округе, 28,9% - знают.

Кроме этого, 40,8% опрошенных считают негативным факт отсутствия политического опыта у большинства депутатов Рады, так как непрофессиональные люди не смогут квалифицированно решать проблемы страны, 23,9% - считают данный факт позитивом, так как это обеспечит полное обновление политики, 25,9% - допускают, что это может быть как позитивом, в случае обучения депутатов и привлечения квалифицированных специалистов, так и негативом, в случае, если депутаты будут считать, что все умеют и все знают, 9,4% - затруднились ответить.

Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 4 по 19 ноября 2019 года среди 2 041 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировался Представительством Европейского Союза в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, генпрокурору Рябошапке не доверяет каждый третий украинец.

Также 68,2% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 24,3% - не доверяют.

В то же время ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви.

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