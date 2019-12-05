Тіло жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі

Поліція знайшла тіло жінки на місці пожежі в Одеському коледжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської області, передають Українські Новини.



"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі", - сказано в ньому.



(Новина доповнена подробицями)



Тіло сфотографували, його розташування нанесли на схему, після чого відправили на судово-медичну експертизу. Поліцейські встановлюють особу загиблої.



Розбирання завалів на цьому місці припинили, ведуться слідчі дії. Також співробітники Національної поліції знайшли 1 людину, що значилася зниклою безвісти.



Жінку звуть Руслана, на момент пожежі вона не перебувала в будівлі коледжу.

Тривають пошуки ще 12 осіб.



Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.



Крім того, в числі зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН.

Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі.



Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.



Тим часом зниклі безвісти в одеській пожежі дзвонили рідним з палаючого будинку і прощалися.



У четвер, в Кривому Розі евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї. Пожежа сталася через замикання електропроводки.