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05 грудня 2019, четвер, 22:25 7 Доповнено
Суспільство 2019-12-05T22:26:58+02:00
Українські Новини
Тіло жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі

Тіло жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі

Валерия Назаренко
Тіло, Одеса, Одеський коледж, пожежа
Одеса. Фото: Думська
Одеса. Фото: Думська

Поліція знайшла тіло жінки на місці пожежі в Одеському коледжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської області, передають Українські Новини.

"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі", - сказано в ньому.

(Новина доповнена подробицями)

Тіло сфотографували, його розташування нанесли на схему, після чого відправили на судово-медичну експертизу. Поліцейські встановлюють особу загиблої.

Розбирання завалів на цьому місці припинили, ведуться слідчі дії. Також співробітники Національної поліції знайшли 1 людину, що значилася зниклою безвісти.

Жінку звуть Руслана, на момент пожежі вона не перебувала в будівлі коледжу.
Тривають пошуки ще 12 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.

Крім того, в числі зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН.

Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

Тим часом зниклі безвісти в одеській пожежі дзвонили рідним з палаючого будинку і прощалися.

У четвер, в Кривому Розі евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї. Пожежа сталася через замикання електропроводки.

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