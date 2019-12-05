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05 декабря 2019, четверг, 18:32 93
Общество 2019-12-05T19:00:03+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее

В Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее

Лицей, Пожар, Кривой Рог

Сотрудники Национальной полиции в четверг эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее №81 по улице Симонова в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Нацполиции в Кривом Роге.

Пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Также были эвакуированы 70 человек персонала.

Пострадавших нет. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН. 

Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. 

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

Масштабный пожар в колледже в Одессе сняли с высоты птичьего полета с помощью дрона. 

Тем временем Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

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