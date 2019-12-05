В Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее

Сотрудники Национальной полиции в четверг эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее №81 по улице Симонова в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Нацполиции в Кривом Роге.



Пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Также были эвакуированы 70 человек персонала.



Пострадавших нет. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.



Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.



Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН.



Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже.



Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.



Масштабный пожар в колледже в Одессе сняли с высоты птичьего полета с помощью дрона.

Тем временем Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.