У Кривому Розі евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї

Співробітники Національної поліції в четвер евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї №81 на вулиці Симонова в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомили в управлінні Нацполіції в Кривому Розі.



Пожежа сталася через замикання електропроводки. Також були евакуйовані 70 чоловік персоналу.



Постраждалих немає. Прибулі на місце рятувальники ліквідували загоряння.



Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.



Крім того, в числі безвісти зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН.



Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі.



Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

Масштабну пожежу в коледжі в Одесі зняли з висоти пташиного польоту за допомогою дрона.

Тим часом Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.