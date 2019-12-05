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05 грудня 2019, четвер, 18:38 22
Суспільство 2019-12-05T19:30:02+02:00
Українські Новини
У Кривому Розі евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї

У Кривому Розі евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї

Коледж, Кривий Ріг, пожежа

Співробітники Національної поліції в четвер евакуювали 800 дітей через пожежу в ліцеї №81 на вулиці Симонова в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомили в управлінні Нацполіції в Кривому Розі.

Пожежа сталася через замикання електропроводки. Також були евакуйовані 70 чоловік персоналу.

Постраждалих немає. Прибулі на місце рятувальники ліквідували загоряння.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.

Крім того, в числі безвісти зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН.

Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

Масштабну пожежу в коледжі в Одесі зняли з висоти пташиного польоту за допомогою дрона.

Тим часом Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

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