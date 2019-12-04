Видео дня: масштабный пожар в колледже в Одессе с высоты птичьего полета

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса, с помощью дрона сняли с высоты птичьего полета.

Видео обнародовано на Youtube-канале Руслана Самоварова.

На данный момент официально причины пожара не установлены, но по неофициальной информации, причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Возгорание произошло в офисном помещении, сообщает "Думская".

Пожар был локализован на площади 4000 кв. метров.

Более 40 человек были эвакуированы, ликвидация пожара продолжается.

Как соообщали Українські Новини, 1 человек погиб и 19 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже. В городской больнице №1 скончалась преподаватель колледжа Анна Бардюк 1976 года рождения. Также был опубликован список пострадавших несовершеннолетних.

Тем временем в Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже. Приостановилась работа троллейбусных маршрутов — № 1, 8 и 14. Такие меры будут продолжаться до полного открытия проезда по ул. Пушкинской.