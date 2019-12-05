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05 грудня 2019, четвер, 16:15 9
Фінанси 2019-12-05T17:30:02+02:00
Українські Новини
Гривня встановила черговий рекорд: курс НБУ до понеділка

Гривня встановила черговий рекорд: курс НБУ до понеділка

обмін валют, прогноз курсу валют, Курс валют, курс гривні, курс долара, Курс НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-8 грудня, на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 грудня, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Таким чином гривня, відповідно до динаміки змін курсу валют НБУ, гривня встановила черговий рекорд 2019 року.

Останній раз курс гривні опускався нижче, до рівня 23,5027, 11 січня 2016 року.

Динаміка зміни курсу валют за 2016-2019. Інфографіка: НБУДинаміка зміни курсу валют за 2016-2019. Інфографіка: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, після того, як долар і євро в київських обмінниках підскочили Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 грудня, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH/USD.

Воднонаселення продовжує скуповувати дешеву валюту. У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

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