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04 декабря 2019, среда, 16:54 1465
Финансы 2019-12-04T19:15:03+02:00
Українські Новини
Доллар стремительно падает: гривна на межбанке снова подорожала

Доллар стремительно падает: гривна на межбанке снова подорожала

Курс валют, Межбанк, Курс гривны, курс доллара

В то время, как доллар и евро в киевских обменниках подскочили, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,94-23,96 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,91-23,94 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,88-23,91 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,82% с 27,72 UAH/USD до 23,89 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, население продолжает скупать дешевую валюту. В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD. Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Тем временем Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.

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