Доллар стремительно падает: гривна на межбанке снова подорожала

В то время, как доллар и евро в киевских обменниках подскочили, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,94-23,96 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться до 23,91-23,94 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,88-23,91 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,82% с 27,72 UAH\/USD до 23,89 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, население продолжает скупать дешевую валюту. В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало. Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH\/USD. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH\/USD. Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH\/EUR. Тем временем Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.