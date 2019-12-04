Население продолжает скупать дешевую валюту

В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в ноябре чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В ноябре население продало 1 315,5 млн долларов и купило 1 373,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

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