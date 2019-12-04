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04 декабря 2019, среда, 09:04 311
Финансы 2019-12-04T11:30:03+02:00
Українські Новини
Население продолжает скупать дешевую валюту

Население продолжает скупать дешевую валюту

Население, НБУ, Валюта, Доллар, Курс гривны
Население в ноябре скупало валюту
Население в ноябре скупало валюту

В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в ноябре чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В ноябре население продало 1 315,5 млн долларов и купило 1 373,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на 4 декабря.

Стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре.

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