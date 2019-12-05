Доллар дешевеет: официальные курсы валют на сегодня

После того, как доллар и евро в киевских обменниках подскочили, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3134,0439 100 долларов США 2393,0282 100 швейцарских франков 2420,3309 1000 иен 220,1506 10 российских рублей 3,7278 100 евро 2651,7145

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD. Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Тем временем население продолжает скупать дешевую валюту. В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.