Гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на 4 декабря

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3110,6932 100 долларов США 2393,9216 100 швейцарских франков 2421,0383 1000 иен 220,1437 10 российских рублей 3,7323 100 евро 2650,3106

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп., во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

Кроме того 3 декабря средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 декабря, понизился на 1 копейку до 3,42 грн за 10 рублей.

А тем временем Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.