подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 06:00 1708
Экономика 2019-12-04T08:15:02+02:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на 4 декабря

Гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на 4 декабря

Курс валют, Курс гривны, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3110,6932
100 долларов США 2393,9216
100 швейцарских франков 2421,0383
1000 иен 220,1437
10 российских рублей 3,7323
100 евро 2650,3106

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп., во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

Кроме того 3 декабря средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 декабря, понизился на 1 копейку до 3,42 грн за 10 рублей.

А тем временем Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.

Больше новостей о: Курс валют Курс гривны курс доллара

Архив
Новости
В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7 08:19
Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета 08:07
Сегодня исполняется 3 года со дня перестрелки в Княжичах Киевской области 08:00
Сегодня Вятрович должен явиться в суд 07:00
В Министерстве образования рассказали, как получить дубликат документа о высшем образовании 06:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok