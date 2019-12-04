Доллар дешевеет: обнародован официальный курс валют на завтра

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH\/USD. Так, курс гривны после незначительного повышения снова вернулся к минимальным значениям. Отметим, что в начале года, 13 января, курс доллара, по данным НБУ, был зафиксирован на уровне 28,2701 UAH\/USD. Таким образом, курс упал более чем на 4 гривны. Динамика курса гривны за 2019 год. Инфографика: НБУ Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар и евро в киевских обменниках подскочили, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH\/USD. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH\/USD. Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH\/EUR.