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04 декабря 2019, среда, 19:49 75 Инфографика
Финансы 2019-12-04T20:45:02+02:00
Українські Новини
Доллар дешевеет: обнародован официальный курс валют на завтра

Доллар дешевеет: обнародован официальный курс валют на завтра

Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны, курс доллара
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Так, курс гривны после незначительного повышения снова вернулся к минимальным значениям.

Отметим, что в начале года, 13 января, курс доллара, по данным НБУ, был зафиксирован на уровне 28,2701 UAH/USD. Таким образом, курс упал более чем на 4 гривны.

Динамика курса гривны за 2019 год. Инфографика: НБУ Динамика курса гривны за 2019 год. Инфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар и евро в киевских обменниках подскочили, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD. Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

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