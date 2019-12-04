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04 декабря 2019, среда, 10:25 80
Экономика 2019-12-04T10:26:07+02:00
Українські Новини
Доллар и евро в киевских обменниках подскочили: курс валют на среду

Доллар и евро в киевских обменниках подскочили: курс валют на среду

Курс валют, курс доллара, Курс гривны, Курс евро
Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 декабря на 0,41 коп. до 24,0790 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,06 коп. до 23,8155 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,8155 24,0790 26,2432 26,6681 3,43 3,79
Максимальный 23,9000 24,3000 26,4000 27,0000 3,70 4,00
Минимальный 23,5000 23,9300 25,0000 26,5000 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, в ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Тем временем стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп, во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

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