САП просить суд заарештувати кума Труби і призначити заставу 3,6 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд взяти під варту колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і в якості альтернативи встановити заставу в розмірі 3,6 млн гривень.Про це Українським Новинам повідомило джерело в САП."Щербині просимо утримання під вартою з альтернативою застави 3,6 млн гривень", - сказали у відомстві.Клопотання внесено до Вищого антикорупційного суду.Як повідомляли Українські Новини, кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР. НАБУ повідомило Щербині про підозру у вимаганні 150 тис. доларів хабара за закриття справи ДБР.Також НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара.Крім того, Портнов заявив, що спійманий на хабарі екс-начальник слідства ГПУ Щербина - це права рука прокурора Горбатюка. Тим часом, Рада перезавантажила Держбюро розслідувань, Зеленський повинен призначити в. о. директора.