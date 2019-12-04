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04 грудня 2019, середа, 18:47 11
Силові структури 2019-12-04T20:00:03+02:00
Українські Новини
САП просить суд заарештувати кума Труби і призначити заставу 3,6 млн гривень

САП просить суд заарештувати кума Труби і призначити заставу 3,6 млн гривень

САП, Роман Труба, Арешт, застава, Ігор Щербина
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд взяти під варту колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і в якості альтернативи встановити заставу в розмірі 3,6 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в САП.

"Щербині просимо утримання під вартою з альтернативою застави 3,6 млн гривень", - сказали у відомстві.

Клопотання внесено до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР.

НАБУ повідомило Щербині про підозру у вимаганні 150 тис. доларів хабара за закриття справи ДБР.

Також НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара.

Крім того, Портнов заявив, що спійманий на хабарі екс-начальник слідства ГПУ Щербина - це права рука прокурора Горбатюка.

Тим часом, Рада перезавантажила Держбюро розслідувань, Зеленський повинен призначити в. о. директора.

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