Куму Трубы Щербине сообщили о подозрении

Обыск у Щербины. Фото: Новое время

Обыск у Щербины. Фото: Новое время

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине, которого задержали накануне, о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українські Новини.

"3 декабря 2019 года детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю в сфере строительства, уличенному в получении 75 тыс. долл. США неправомерной выгоды, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины", - сказано в нем.

Таким образом, Щербина подозревается в мошенничестве, покушении на преступление и в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

По данным следствия, бывший чиновник Генпрокуратуры при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщика 150 тыс. долларов взятки якобы для дальнейшей передачи директору ГБР.

Директор бюро в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследует территориальное управление этого органа, относительно действий компании-застройщика.

Щербину задержали после получения им первого транша в размере 75 тыс. долларов из оговоренных 150 тыс. долларов.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября.

Как сообщали Українськi Новин, Рада перезагрузила Госбюро расследований: Зеленский должен назначить и.о. директора.

Тем временем НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.

НАБУ задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР.