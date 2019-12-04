Долар стрімко падає: гривня на міжбанку знову подорожчала

В той час, як долар і євро в київських обмінниках підскочили курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. у середу зміцнився на 6 коп. до 23,89 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,94-23,96 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,91-23,94 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,88-23,91 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,82% з 27,72 UAH\/USD до 23,89 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, населення продовжує скуповувати дешеву валюту. У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало. Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH\/USD. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH\/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 4,63 коп. до 26,2432 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,03 коп. до 26,6681 UAH\/EUR. Тим часом Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.