Долар стрімко падає: гривня на міжбанку знову подорожчала

В той час, як долар і євро в київських обмінниках підскочили курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. у середу зміцнився на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,94-23,96 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,91-23,94 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,88-23,91 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,82% з 27,72 UAH/USD до 23,89 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, населення продовжує скуповувати дешеву валюту. У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Тим часом Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.