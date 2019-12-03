Рада хочет усилить контроль за уплатой налогов

Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.

За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №1209-1 проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается внести изменения в 63 законодательных акта, которыми предусматривается согласовать вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной служб и которыми будет определено, что контролирующий орган - это орган, который определен Налоговым кодексом.

Законопроект предусматривает предоставление Кабинету Министров полномочия устанавливать порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли компаниями, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и дочерних компаний госпредприятий.

В законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предлагается привести в соответствие с действующим законодательством названия центральных органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование единого социального взноса (ЕСВ), а также уточнить порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и внести изменения в размер штрафных санкций за нарушение требований закона.

Проектом также предлагается более точно определить механизм администрирования и механизм обжалования решений по доначислению ЕСВ.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

Тем временем Украина опустилась на 11 позиций в мировом рейтинге простоты уплаты налогов, а большинство украинцев за увеличение налогов для олигархов и крупного бизнеса