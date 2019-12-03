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03 декабря 2019, вторник, 06:00 170
Экономика 2019-12-03T06:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает повышать гривну: официальный курс валют на 3 декабря

НБУ продолжает повышать гривну: официальный курс валют на 3 декабря

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 декабря, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3098,8983
100 долларов США 2395,7354
100 швейцарских франков 2401,8364
1000 иен 218,7014
10 российских рублей 3,7195
100 евро 2640,8191

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 29 ноября на 2,07 коп. до 24,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

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