НБУ продолжает повышать гривну: официальный курс валют на 3 декабря

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 декабря, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3098,8983 100 долларов США 2395,7354 100 швейцарских франков 2401,8364 1000 иен 218,7014 10 российских рублей 3,7195 100 евро 2640,8191

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 29 ноября на 2,07 коп. до 24,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.