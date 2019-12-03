Гривна на межбанке начала падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп, во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,91-23,94 UAH/USD, затем котировки начали расти до 23,93-23,95 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,94-23,96 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,60% с 27,72 UAH/USD до 23,95 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 3 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 декабря, понизился на 1 копейку до 3,42 грн за 10 рублей.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 декабря на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD.