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04 грудня 2019, середа, 16:10 12
Суспільство 2019-12-04T18:07:40+02:00
Українські Новини
Бачу, що у моєї дитини немає півголови: Соболєви розповіли про момент вбивства сина і кого підозрюють у замовл

Бачу, що у моєї дитини немає півголови: Соболєви розповіли про момент вбивства сина і кого підозрюють у замовленні

Шевченківський районний суд Києва, В'ячеслав Соболєв, обстріл автомобіля, Вбивство дитини
В'ячеслав Соболєв. Фото: В'ячеслав Соболєв / Facebook
В'ячеслав Соболєв. Фото: В'ячеслав Соболєв / Facebook

У Шевченківському районному суді Києва депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв з дружиною Інною зробили гучні заяви, коментуючи вбивство в центрі Києва їх 3-річного сина.

Після обрання судом запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Соболєв назвав прізвища, кого б хотів перевірити на "детекторі брехні", щоб знайти замовників, пише Obozrevatel.

"Я сподіваюся і впевнений, що поліцейські доведуть все до кінця... Я готовий надати список прізвищ тих людей, яких, на мій погляд, треба посадити на детектор брехні", – сказав Соболєв.

Він заявив - оскільки "замовлення не виконано, значить він не знятий". Депутат також сказав, те, що підозрювані були на війні на Донбасі, їх не виправдовує.

"У мене тільки питання до одного з них: якщо ти бачив, що я в машину сів... з двома дітьми. Тобі ж мене замовили, так стріляй в мене!" – заявив Соболєв.

"Чотири прізвища з шести, я думаю, ви точно знаєте... Я не готовий їх звинувачувати, але я пропоную цим людям сісти на детектор брехні – нехай вони доведуть, що невинні", – зазначив депутат.

Він назвав прізвища двох суддів – Артур Ємельянов і Віктор Татьков, також Вацлавського і політика Олександра Грановського.

Дружина Соболєва - Інна зробила гучну заяву щодо самого моменту вбивства дитини.

"Коли ти з сім'єю сідаєш в машину. Йде твій маленький синочок, несе малюнок. Йде за ним дочка. Вони сідають у машину. Син каже: "Мамо, а куди ми далі їдемо?" Я кажу – додому. А чоловік каже, що поїдемо собаці будку купимо, щоб він не замерз... І це крапка. Я розумію, що це постріл. Кажу чоловікові, щоб він швидко тиснув на газ. Я дивлюся – він живий. А потім я повернулася, побачила, що у моєї дитини немає півголови... І його мізки я збирала своїми руками..." – сказала вона і додала, що "їх синочок до них повернеться".

Як повідомляли Українські Новини, Соболєв кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим. Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі.

Також підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в центрі Києва затримали. 4 грудня заарештований один з підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в Києві.

Тим часом поліція встановила замовника вбивства депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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