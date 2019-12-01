подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 18:56 73
Происшествия 2019-12-01T19:00:01+02:00
Українські Новини
В центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок

В центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок

обстрел автомобиля, Смерть ребенка

В центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Об этом сообщает Информатор.

Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.uaОбстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Как сообщали Українські Новини, в Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали.

Ранее в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

Больше новостей о: обстрел автомобиля Смерть ребенка

Архив
Новости
В центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок 18:56
49 украинцев не смогли улететь из Берлина из-за огромных очередей на паспортном контроле 18:17
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости 17:39
Возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами 17:09
Известная украинская певица Jerry Heil попала в ДТП в Одессе 16:35
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok