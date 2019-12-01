В центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок

В центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Об этом сообщает Информатор. Стрельба произошла около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В городе ввели оперативный план "Сирена". По предварительным данным, полицийские разыскивают автомобиль Lexus. Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua Как сообщали Українські Новини, в Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали. Ранее в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.