Арестован один из подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Данное решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Суд арестовал Андрея Лаврегу.

По данным следствия, именно он стрелял по автомобилю Соболева.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко.

Тем временем найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева.

Также стало известно, что киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

Кроме того, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым.