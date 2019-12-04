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04 декабря 2019, среда, 13:34 1474
Судебная власть 2019-12-04T14:15:33+02:00
Українські Новини
Арестован один из подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

Арестован один из подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

Убийство ребенка, Вячеслав Соболев, Арест, Смерть ребенка
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 

Данное решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Суд арестовал Андрея Лаврегу. 

По данным следствия, именно он стрелял по автомобилю Соболева. 

Заседание суда проходило в закрытом режиме. 

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко.

Тем временем найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева.

Также стало известно, что киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

Кроме того, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым

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