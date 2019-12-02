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02 декабря 2019, понедельник, 18:34 186
Силовые структуры 2019-12-02T18:34:20+02:00
Українські Новини
Заказчиков покушения на депутата Соболева установили в полиции, - СМИ

Заказчиков покушения на депутата Соболева установили в полиции, - СМИ

Убийство, Заказное убийство, Расследование, Вячеслав Соболев

Полиция установила заказчика убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате покушения на которого погиб его трехлетний сын, сообщает Украинская Правда со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник добавил, что задержанные подозреваемые в исполнении покушения были участниками Правого сектора.

В частности, замкомандира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева.

Также стало известно, что внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе. Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым. Соболев ранее утверждал, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него. 

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