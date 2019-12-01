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01 декабря 2019, воскресенье, 23:56 147
Происшествия 2019-12-02T00:00:25+02:00
Українські Новини
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе

Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе

Range Rover, Донукпроектнии, Вячеслав Соболев, обстрел автомобиля, Убийство ребенка
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Автомобиль Range Rover, в котором сегодня расстреляли 3-летнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева, принадлежит фирме "Донукпроектнии", которая фигурирует в уголовном производстве относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Данные об этом есть в реестре судебных решений, пишет "Слидство.Инфо".

В этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах журналисты получили подтверждение, что автомобиль этой компании расстреляли в центре Киева сегодня, 1 декабря.

Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. "Донукпроектнии" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

По данным следствия, "Донукпроектнии" и ряд других фирм, с которыми в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Из текста судебного решения видно, что с февраля 2006-го по январь 2017 эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов под названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007 года.

К 2014 году на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора". Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.

Как сообщали Українськi Новини, обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву. Полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве.

Больше новостей о: Range Rover Донукпроектнии Вячеслав Соболев обстрел автомобиля Убийство ребенка

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