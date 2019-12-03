Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру

Поліція повідомила 2 затриманим про підозру у вбивстві 3-річного сина колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка" В'ячеслава Соболєва в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

"Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Прес-служба прокуратури Києва зазначає, що за версією слідства, підозрювані, 2 громадян України, 18 і 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план скоєння вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення - майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу і відходу.

Зазначено, що на виконання зазначеного плану підозрювані орендували кімнату в хостелі недалеко від ресторану.

При цьому один з підозрюваних мав здійснити прицільний постріл з балкона кімнати, а інший, перебуваючи біля входу в ресторан, спостерігати за навколишнім оточенням.

Близько 17:00 1 грудня, коли Соболєв разом із дружиною і 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець зробив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

Скоївши злочин, нападники втекли на автомобілі.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, 1 грудня невідомий стріляв в автомобіль і вбив 3-річну дитину Соболєва на вулиці Льва Толстого у Києві.

Позашляховик, в якому розстріляли в дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі.

Тим часом поліція знайшла зброю, якою вбили 3-річного сина Соболєва, а також відпрацьовує 3 основні версії вбивства.

Затримані за підозрою у вбивстві дитини служили в батальйоні "Правого сектора" на Донбасі і один з них був нагороджений державними нагородами