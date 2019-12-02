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02 декабря 2019, понедельник, 19:34 898 Документ
Общество 2019-12-02T19:36:14+02:00
Українські Новини
Одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко, - СМИ

Одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко, - СМИ

Убийство ребенка, Награда, Петр Порошенко, обстрел автомобиля

Задержанные по подозрению в убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева служили в батальоне "Правого сектора" на Донбассе и один из них был награжден государственными наградами от бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом заявил заместитель командира "Украинской добровольческой армии" (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт "Обозревателю".

Так, Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года. 

"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов в этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", – сообщил командир.

Также Українські Новини располагают Указом Президента Украины Петра Порошенко о награждении государственными наградами Лавреги.

Как сообщали Українські Новини, найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева.

Также стало известно, что киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

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