Одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева награждал Порошенко, - СМИ

Задержанные по подозрению в убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева служили в батальоне "Правого сектора" на Донбассе и один из них был награжден государственными наградами от бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом заявил заместитель командира "Украинской добровольческой армии" (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт "Обозревателю".

Так, Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года.

"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов в этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", – сообщил командир.

Также Українські Новини располагают Указом Президента Украины Петра Порошенко о награждении государственными наградами Лавреги.

Как сообщали Українські Новини, найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева.

Также стало известно, что киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.