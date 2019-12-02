подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 декабря 2019, понедельник, 17:29 1681
Силовые структуры 2019-12-02T18:15:02+02:00
Українські Новини
Найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева

Найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева

Убийство ребенка, обстрел автомобиля, Убийство, Арест

Правоохранительные органы намерены просить суд арестовать 2-х подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева, три версии которого рассматривает полиция.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передают Українськi Новини.

"Будем инициировать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

По его словам, оперативники нашли оружие, которое использовалось в ходе убийства.

"Будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

Тем временем полиция отрабатывает 3 основных версии убийства 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

Также стало известно, что внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе

Больше новостей о: Убийство ребенка обстрел автомобиля Убийство Арест

Архив
Новости
Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: полиция взяла под охрану Соболева и его семью 18:10
В Киеве завтра пойдет мокрый снег: спасатели предупредили об опасности 17:54
Гривна на межбанке подскочила после выходных 17:45
В США женщину поместили в психиатрическую больницу после симуляции болезни ради лучшего места в самолете 17:31
Найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева 17:29
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok