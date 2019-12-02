Найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева

Правоохранительные органы намерены просить суд арестовать 2-х подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева, три версии которого рассматривает полиция.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передают Українськi Новини.

"Будем инициировать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

По его словам, оперативники нашли оружие, которое использовалось в ходе убийства.

"Будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое.

Тем временем полиция отрабатывает 3 основных версии убийства 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

Также стало известно, что внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе.