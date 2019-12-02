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02 декабря 2019, понедельник, 15:56 582
Силовые структуры 2019-12-02T16:04:30+02:00
Українські Новини
Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: полиция отрабатывает три версии

Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: полиция отрабатывает три версии

Убийство ребенка, Убийство, обстрел автомобиля
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Полиция отрабатывает 3 основных версии убийства 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.

По его словам, отрабатываются версии: бытовой конфликт, финансово-хозяйственная деятельность Соболева, а также его профессиональная деятельность.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева.

Также стало известно, что внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе. Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым. Соболев ранее утверждал, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него. 

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