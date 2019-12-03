Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій після підвищення

Пенсійний фонд 2 грудня листопада почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передають Українські Новини.

"2 грудня 2019 Пенсійним фондом відповідно до затвердженого графіку розпочато фінансування пенсій", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 603,2 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд незабаром буде призначати пенсійні виплати за віком в Україні автоматично.

1 листопада Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за листопад. Минулого місяця на пенсійні виплати спрямовано 563,2 млн гривень.

Також у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким передбачається отримання пенсій жителями окупований територій без реєстрації переселенцями.

Тим часом, з допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн. При цьому менш ніж відсоток пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду.