Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій після підвищення

Пенсійний фонд 2 грудня листопада почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передають Українські Новини. "2 грудня 2019 Пенсійним фондом відповідно до затвердженого графіку розпочато фінансування пенсій", - сказано в повідомленні. Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 603,2 млн грн. Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд незабаром буде призначати пенсійні виплати за віком в Україні автоматично. 1 листопада Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за листопад. Минулого місяця на пенсійні виплати спрямовано 563,2 млн гривень. Також у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким передбачається отримання пенсій жителями окупований територій без реєстрації переселенцями. Тим часом, з допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн. При цьому менш ніж відсоток пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду.