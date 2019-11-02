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02 ноября 2019, суббота, 06:45 2333 Инфографика
Экономика 2019-11-02T06:45:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь

Пенсии, Социальные выплаты, Пенсионный фонд, Финансирование, Пенсия
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

Пенсионный фонд 1 ноября начал финансирование пенсий за октябрь после того, как завершил финансирование пенсий и субсидий за ноябрь.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"1 ноября 2019 Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 563,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии. Также Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально. Стало известно, как получить компенсацию.

Тем временем Пенсионный фонд в смартфоне запустили, но меньше процента украинцев его скачали.

Также 27,6% пенсионеров получают пенсии 2-3 тыс. гривен, 2,1% - более 10 тыс. гривен. По данным фонда, пенсию в размере до 1,4 тыс. гривен в марте получал 1% людей, по состоянию на июль - 0,7%, пенсионные выплаты в размере от 1,4 тыс. гривен до 1,5 тыс. гривен в марте получало 11% людей, а в июле показатель упал до 0,1%. С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

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