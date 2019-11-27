Пенсии жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать без справки переселенца

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями оккупированный территорий без регистрации переселенцами. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

Так, Лубинец сообщил, что в Раде зарегистрирован законопроект 2083-д, который "призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение".

Фото: сайт Верховной Рады

Он отметил, что документ предусматривает:

Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);

Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);

Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;

В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Как сообщали Українські Новини, Сивохо заявлял, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий