подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
27 ноября 2019, среда, 06:00 333
Общество 2019-11-27T06:00:03+02:00
Українські Новини
Пенсии жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать без справки переселенца

Пенсии жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать без справки переселенца

Пенсии на Донбассе, Пенсии, выплата пенсий
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями оккупированный территорий без регистрации переселенцами. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

Так, Лубинец сообщил, что в Раде зарегистрирован законопроект 2083-д, который "призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение".

Фото: сайт Верховной РадыФото: сайт Верховной Рады

Он отметил, что документ предусматривает:

  • Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);
  • Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);
  • Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
  • В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Как сообщали Українські Новини, Сивохо заявлял, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий

Больше новостей о: Пенсии на Донбассе Пенсии выплата пенсий

Архив
Новости
Сегодня Тимошенко празднует 59-летие 06:01
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать без справки переселенца 06:00
Под Киевом женщина бросилась под поезд и скончалась от смертельных травм 23:48
Папа Римский одобряет переговоры между Украиной и Россией 23:30
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok