Курс продажу рубля в Києві підвищився

У понеділок, 2 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 29 листопада, знизився на 2 копійки до 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні зріс на 3 копійки і становив 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля 2 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,86 Максимальний 3,70 5,00 Мінімальний 2,50 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 29 листопада на 2,07% до 24,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Водночас обвал курсу валют, як і його зростання негативно відбивається на економіці країни оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют, який за останній рік рекордно обвалився і досяг рівня 2016 року.

Крім того, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.