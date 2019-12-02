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02 грудня 2019, понеділок, 10:45 10
Фінанси 2019-12-02T12:45:02+02:00
Українські Новини
Курс продажу рубля в Києві підвищився

Курс продажу рубля в Києві підвищився

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У понеділок, 2 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 29 листопада, знизився на 2 копійки до 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні зріс на 3 копійки і становив 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля 2 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,43 3,86
Максимальний 3,70 5,00
Мінімальний 2,50 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 29 листопада на 2,07% до 24,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Водночас обвал курсу валют, як і його зростання негативно відбивається на економіці країни оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют, який за останній рік рекордно обвалився і досяг рівня 2016 року.

Крім того, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

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