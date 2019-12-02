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02 декабря 2019, понедельник, 10:16 33
Финансы 2019-12-02T11:30:03+02:00
Українські Новини
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на 53,3%

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на 53,3%

НБУ, Межбанк, Валюта, Доллар, Курс гривны

Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 184 млн долларов по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 2 070,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 3 393,6 млн долларов, а продано – 370,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 5 479,3 млн долларов, а продал - 479,23 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Национальный банк в ноябре оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк – на 200 тыс. гривен, Радабанк – на 300 тыс. гривен и Ощадбанк – на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 октября) до 55,006 млрд гривен (на 1 ноября).

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