В понедельник курс доллара и евро в обменниках Киева упал

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 29 ноября на 2,07 коп. до 24,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,85 коп. до 26,1275 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,08 коп. до 26,5894 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,8341 24,1206 26,1275 26,5894 3,43 3,86 Максимальный 23,9400 24,4000 26,3500 27,0000 3,70 5,00 Минимальный 23,5000 24,0200 25,0000 26,4500 2,50 3,68

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 декабря, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Тем временем, до Нового года гривна может обвалиться: доллар может подскочить до 30 UAH/USD.